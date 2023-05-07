الإمارات تدين بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي في صربيا

دانت دولة الإمارات بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي اللذين وقعا في صربيا، وأسفرا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الصربية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل أول من أمس ثمانية في ثاني حادث إطلاق نار عشوائي في صربيا خلال يومين، وصفه وزير الداخلية الصربي براتسيلاف غاسيتش بأنه عمل إرهابي. وجاء الحادث غداة عملية أخرى ارتكبها طالب وقُتل فيها ثمانية تلاميذ وحارس في مدرسة في بلغراد.