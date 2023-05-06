فخامة وأجواء فرح في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

تنظّم بريطانيا اليوم السبت مراسم تتويج فخمة هي الأولى منذ 70 عاماً مع جلوس الملك تشارلز على العرش في طقوس مهيبة وأكثر من 1000 عام من التاريخ.

وأقام ملك بريطانيا تشارلز الثالث حفل استقبال أمس لزعماء العالم المجتمعين في لندن لحضور مراسم تتويجه اليوم السبت في أكبر احتفال رسمي يقام في بريطانيا منذ 70 عاماً، حيث يشارك نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في مراسم التتويج.

والتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في العاصمة البريطانية أمس، جيمس كليفرلي وزير خارجية المملكة المتحدة.

‏وأكد سموه خلال اللقاء حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والارتقاء بها إلى آفاقٍ أوسع للتعاون والشراكة البنّاءة.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جيمس كليفرلي، بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مُتمنياً سموه للحكومة والشعب البريطاني المزيد من التقدم والازدهار.

‏وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي في عدد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل سموه ووزير خارجية بريطانيا وجهات النظر بشأن المستجدات الدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واليوم السبت سيتوج تشارلز (74 عاماً) وعقيلته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في احتفال متألق وديني مهيب في الوقت نفسه مع اتباع تقاليد تعود إلى نحو 1000 عام، يليها موكب احتفالي.

وبُذلت كل الجهود لأكبر عروض الفخامة والأبهة البريطانية منذ عقود، والتي تتخطى المراسم الرسمية لدفن الملكة في سبتمبر الماضي. وفي المجموع سيشارك 7000 عسكري من خيالة إلى فرق موسيقية في العرض.

وسينتقل تشارلز وكاميلا من باكنغهام في عربة اليوبيل الماسي، ثم يعودان إلى القصر في الطريق نفسه على متن العربة الذهبية الأقدم، عقب المراسم.

وكتبت السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن على «تويتر» قبل توجهها إلى بريطانيا: «إنه لشرف كبير أن أمثل الولايات المتحدة في هذه اللحظة التاريخية، وأن نحتفل بالعلاقة الخاصة بين بلدينا». وسيعلن زعيما أستراليا ونيوزيلندا الولاء للملك تشارلز خلال مراسم تتويجه اليوم السبت.

وطالب ملك بريطانيا ركاب القطارات على الأرصفة في جميع أنحاء البلاد بـ«الانتباه للفجوة» بين الأرصفة والقطارات عند الركوب.

وذكرت مجموعة «ريل دليفري» الصناعية، أن تشارلز والملكة كاميلا سجلا إعلاناً، يتم إذاعته في كل محطة للسكك الحديدية، وجميع محطات مترو أنفاق لندن.

و«في الرسالة يبدأ الملك بإبلاغ الركاب: أنا وزوجتي نتمنى لكم ولأسركم تتويجاً مدهشاً».