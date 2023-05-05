البيت الأبيض: موسكو «تكذب» في اتهام أميركا بدور في هجوم المسيّرتين على الكرملين

اتهمت روسيا، أمس، الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيرتين مبنى الكرملين في موسكو، الأربعاء، والذي أحبطته الدفاعات الروسية، وفيما سارع البيت الأبيض إلى النفي، متهماً الكرملين بـ«الكذب» حول الدور الأميركي في الهجوم بمسيرات، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته من أجل إقامة محكمة دولية لمحاكمة جرائم الحرب الروسية ضد بلاده، في كلمة ألقاها أمس، بعد زيارة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتفصيلاً، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالتخطيط لما تصفه موسكو بهجوم بطائرات مسيرة، استهدف الكرملين في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول أمس «نحن نعلم أن القرار بشأن مثل هذه الأعمال والأفعال الإرهابية لا يتم اتخاذه في كييف، ولكن في واشنطن. وكييف تنفذ ما يطلب منها». ولم يقدم بيسكوف أي دليل يعزز تصريحه.

وقال الكرملين إن محاولة الولايات المتحدة وأوكرانيا التنصل من محاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرتين مسيرتين أمر «سخيف للغاية».

وكان الكرملين قد أعلن عن تعرض الكرملين لهجوم بطائرات درون، الأربعاء، يتردد أنه كان يستهدف بوتين، متهماً أوكرانيا بأنها وراء الهجوم.

مع ذلك، رفضت كييف هذه الاتهامات. وقال خبراء بمعهد الدراسات الأميركي إن من المرجح أن تكون القيادة في موسكو قد دبرت هذا الحادث لتبرير ما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أن من المرجح أن يناقش بوتين الواقعة، اليوم، خلال اجتماع مقرر مع مجلس الأمن الوطني.

وأشار بيسكوف إلى أن العرض العسكري التقليدي في روسيا، المقرر في التاسع من مايو الجاري، للاحتفال بنصر الجيش الأحمر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، سيتم كما هو مقرر في الميدان الأحمر في موسكو، الخميس المقبل، على الرغم من أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية.

وقال بيسكوف «الرئيس سيظهر كما هو معتاد».

وفي رد أميركي، اتهم الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الكرملين بـ«الكذب» حول الدور الأميركي في الهجوم بمسيرات.

وقال كيربي لقناة «إم إس إن بي سي»: «لا علاقة لنا بهذه القضية»، متهماً المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه «يكذب بكل وضوح وبساطة».

وأضاف كيربي في تصريحاته للقناة «يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة غير ضالعة في هذا. أياً كان ما حدث، فنحن غير متورطين فيه... لا علاقة لنا بهذا». وأضاف أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها. وذكر كيربي أنه لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط في الكرملين.

وقال «مازلنا لا نعلم حقاً ما حدث»، ولاتزال واشنطن تقيّم الموقف.

من جهة أخرى، نددت روسيا، أمس، بموجة «أنشطة إرهابية وتخريبية» أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «الأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية تتخذ بُعداً غير مسبوق».

وضربت روسيا مجدداً أوكرانيا بمسيرات أمس، فيما قال سلاح الجو الأوكراني على «تليغرام» إن «الروس أطلقوا 24 مسيرة من نوع شاهد 136/131. قام سلاح الجو الأوكراني بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى بإسقاط 18 مسيرة».

ومن بين المدن المستهدفة، العاصمة كييف، لليوم الثالث من محاولات شن ضربات على كييف في مايو، وفق سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف.

وتابع أنه بحسب المعلومات الأولية «دمرت قوات الدفاع الجوي كل صواريخ الروس ومسيرات فوق كييف».

وشهدت مدن أخرى في أوكرانيا هجمات أيضاً أمس، بينها مدينة أوديسا الساحلية في جنوب غرب البلاد التي استُهدفت بـ15 مسيرة، بينها 12 تم إسقاطها، بحسب المتحدث باسم الإدارة المحلية سيرغي براتشوك.

وكانت مدينة خيرسون القريبة من الجبهة الجنوبية، التي أعلنت عن حظر تجول لمدة 58 ساعة اعتباراً من مساء الجمعة، هدفاً الأربعاء لقصف «مكثف»، أدى إلى مقتل 23 شخصاً، وإصابة 46 بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت أمس.

من جانب آخر، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لاهاي، بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على حربها بلاده، مطالباً بـ«عدالة واسعة النطاق وليس بإفلات هجين من العقاب».

وقال زيلينسكي في خطاب أمام دبلوماسيين ومسؤولين في لاهاي «يجب أن تكون هناك مسؤولية» عن جريمة العدوان هذه التي وصفها بـ«بداية الشر»، في إشارة إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد زار في وقت سابق، أمس، مقر المحكمة الجنائية الدولية، التي سبق أن أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال الرئيس الأوكراني إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي سيواجه محكمة جرائم حرب دولية، عندما تفوز أوكرانيا بالحرب الدائرة منذ أكثر من عام.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن واقعية بلاده تجعلها تقر بأنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الحرب مع روسيا، مشدداً على ضرورة تحقيق هذا المطلب بعد نهايتها.

وقال الرئيس الأوكراني «نحن واقعيون، نعرف أننا لن نكون في (الناتو) خلال الحرب»، وذلك في تصريحات أعقبت لقاءه رئيسي الوزراء الهولندي مارك روته والبلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارة غير معلنة مسبقاً إلى هولندا.

وأضاف «لكننا نريد رسالة واضحة بأننا سنكون ضمن (الناتو) بعد الحرب».

وشدد زيلينكسي على أن الأهم هو تسليم ما وعِد به جنودنا في أسرع وقت ممكن.

وأبدى أمله في أن تتمكن هولندا وشركاؤنا الآخرون في المساعدة بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن العربات المدرعة هي من الأولويات الميدانية.