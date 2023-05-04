رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
كما تبادل سموهما - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news