صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير أذربيجان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي سعادة ألتشين باغيروف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في ظل دعم قيادتي الدولتين.

حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ورحب معالي صقر غباش بسعادة ألتشين باغيروف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة وقدم تهنئة لجمهورية أذربيجان على مرور مائة عام على مولد الزعيم القومي حيدر علييف.

ووجه الشكر لمعالي صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان على الدعوة الموجهة لمعاليه لحضور الدورة الخاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني للاحتفال باليوبيل المائة للزعيم القومي حيدر علييف المزمع عقده 16 مايو الحالي.

من جانبه أشاد سعادة ألتشين باغيروف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية.. مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.