"البنتاغون" يكشف عن تدريب نووي مشترك مع كوريا الجنوبية

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن فرق تفكيك نووي ، متخصصة بشكل كبير من أميركا وكوريا الجنوبية، أجرت مؤخرا تدريبات مشتركة في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لخدمة "توزيع المعلومات المرئية الدفاعية للبنتاغون، فقد أجرت فرق التفكيك النووي الأميركية بالجيش الأميركي تدريبا مشتركا مع فرق "تحديد الخصائص النووية" الكورية الجنوبية من 20 حتى 24 مارس الماضي، في شبه الجزيرة الكورية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

فقد أجرت الحليفتان تدريب مركز قيادة "درع الحرية" في الفترة من 13 حتى 23 مارس الماضي و"ممارسة الهبوط البرمائي سانجيانغ" في الفترة من 20 مارس الماضي حتى الثالث من أبريل الجاري.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن تدريب تفكيك نووي مشترك بين الدولتين الحليفتين.

وكشفت أميركا عن التدريب في يوم القمة بين الرئيس الكوري الجنوبين يون سوك يول ونظيره الأميركي، جو بايدن في واشنطن.

وكان الرئيسان الكوري الجنوبي والأميركي قد عقدا قمة في البيت الأبيض في 26 أبريل الجاري