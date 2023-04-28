كندا تهدى ملك بريطانيا سيفا تذكاريا و"الفرس نوبل"

أهدت كندا العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، فرسا جديدة اسمها "نوبل" وسيفا تذكاريا.

وقدم وفد من الشرطة الملكية الكندية المعروفة باسم "ماونتيز" للملك تشارلز الفرس السوداء البالغة من العمر سبع سنوات اليوم الجمعة في قلعة وندسور، بمناسبة تعيينه رئيسا أعلى للمفوضين بالشرطة الكندية.

ومن المقرر أيضا أن تشارك الفرس في موكب تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في لندن يوم السادس من مايو المقبل.

كما حصل تشارلز على سيف تذكاري خلال حفل قصير، إحياء لذكرى تأسيس شرطة الخيالة الكندية الملكية قبل 150 عاما، وبمناسبة التتويج أيضا.

ووصف المشرف كيفن فاهي الفرس بأنها "جريئة للغاية وهادئة تماما"، مبينا أن اختيارها تم بناء على المظهر والتكوين البدني.

وقال إنها كانت تنتمي سابقا إلى وحدة الخيالة الموسيقية التي تؤدي تشكيلات وتمارين على أنغام الموسيقى.

زار تشارلز أسطبلات الشرطة الوطنية في رحلة قام بها في مايو 2022 كوريث للعرش.

وقال فاهي: "عرضنا على الملك حصانين وقال: إنهما كبيران للغاية"، ثم جرى البحث عن حصان أصغر ووقع الاختيار أخيرا هذه الفرس المسماة نوبل.

تحل هذه الفرس محل الحصان جورج الذي أهدي للملكة عام 2009.