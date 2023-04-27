إسبانيا ... موجة الحر تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الحرارة

قالت قناة "آر تي في اي" التلفزيونية الإسبانية إن الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية في إسبانيا اتخذت إجراءات للتخفيف من آثار الحرارة الشديدة.

وقالت القناة إن وزارة الصحة اقترحت اليوم الخميس على مناطق البلاد أن تدخل خطة العمل الوطنية للحماية من الحرارة حيز التنفيذ العام الجاري في 15 مايو المقبل بدلا من أول يونيو المقبل.

وأظهر تقرير لقناة "آر تي في اي" صورا للعاملين وهم يتصببون عرقا ويتذمرون، وطوابير طويلة تشكلت أمام محلات المثلجات (الآيس كريم). وسعى الناس أيضا إلى الشعور بالبرودة في النوافير ومراكز التسوق مكيفة الهواء.

وقررت الحكومة الإقليمية في مدريد بالفعل اتخاذ عدة إجراءات للتخفيف من آثار الحرارة.

ومن بين أمور أخرى، سيتم افتتاح حمامات السباحة العامة في الهواء الطلق في العاصمة مدريد في منتصف مايو المقبل، أي قبل شهر واحد من المعتاد، وسيتم تعديل ساعات الدراسة، وسيتم فحص الوضع في المراكز الاجتماعية والصحية في كثير من الأحيان، وسيتم تشغيل قطارات الأنفاق والحافلات على نحو أكثر تكرارا لتجنب الحشود الكبيرة وأوقات الانتظار الطويلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية إن إسبانيا تعاني من ارتفاع غير عادي في درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع بسبب "كتلة هوائية دافئة وجافة جدا" قادمة من أفريقيا.

وفي العديد من المدن الأندلسية، بما في ذلك قرطبة وغرناطة، تم بالفعل تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة لشهر أبريل الجاري. ففي قرطبة، على سبيل المثال، تم تجاوز الارتفاع السابق في درجات الحرارة البالغ 34 درجة بوضوح أمس الأول الثلاثاء حيث وصلت درجة الحرارة إلى 1ر35 درجة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية.

وبحسب التوقعات ، قد ترتفع درجات الحرارة في الأندلس بجنوب البلاد إلى 38 درجة على الأقل.

ولم يستبعد المتحدث باسم الهيئة روبين ديل كامبو أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة ، وهي علامة لم يتم قياسها مطلقا في البر الرئيسي الإسباني في نيسان/ أبريل من قبل، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية .