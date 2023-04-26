افتراق مفاجئ بين «فوكس نيوز» وتاكر كارلسن

أعلنت محطة «فوكس نيوز» أن تاكر كارلسن، الإعلامي المحافظ وأحد أبرز الوجوه التلفزيونية الأميركية، تركها بمفعول فوري بعد أيام من دفعها تعويضاً مالياً ضخماً لتسوية قضية تشهير مع شركة لآلات التصويت.

وكان كارلسن (53 عاماً) أبرز مقدّمي «فوكس» ويطلّ عبر برنامج في الذروة المسائية، حظي بشعبية واسعة في أوساط مشاهدي القناة اليمينيين.

ويعد كارلسن أيضاً من أبرز الوجوه في الحلقة السياسية الجمهورية، وغالباً ما حاور الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعرّض لانتقادات عديدة بسبب أدائه.

وأتى الإعلان بعد زهاء أسبوع من توصل «فوكس نيوز» إلى تسوية مالية، قضت بأن تسدّد 787.5 مليون دولار لشركة «دومينيون» الأميركية المصنّعة لآلات التصويت التي تتّهمها بالتشهير. وكانت شركة «دومينيون» قد رفعت دعوى قضائية ضد «فوكس نيوز»، مطالبة بتعويض قدره 1.6 مليار دولار في مارس 2021، متهمة القناة بالترويج لمزاعم صادرة عن دونالد ترامب، تفيد بأن آلاتها استُخدمت لتزوير نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية التي خسر فيها أمام جو بايدن.