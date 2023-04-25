بايدن يعلن رسمياً ترشحه في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024

أعلن الرئيس جو بايدن الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024 ليصبح بعمر الثمانين أكبر مرشح يخوض حملة جديدة إلى البيت الأبيض.

وكتب على تويتر "كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديموقراطية. الدفاع عن حرياته الأساسية. أعتقد أن هذه لحظتنا. هذا سبب ترشيحي لإعادة انتخابي رئيسا للولايات المتحدة. انضموا إلينا. فلننجز المهمة"، مرفقا تصريحاته بتسجيل فيديو.