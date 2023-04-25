مساعٍ أوروبية من أجل تسوية سياسية في السودان

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يواصل الدفع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في السودان.

وأضاف بوريل في تصريحات صحافية: «علينا أن نواصل الضغط من أجل تسوية سياسية.. لا يمكننا تحمل انفجار السودان من الداخل، لأن هذا سيرسل موجات من الصدمات في إفريقيا بأسرها»، مؤكداً أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان لايزال هناك، وتابع: «القبطان هو آخر من يغادر السفينة، إنه في السودان، لكنه لم يعد في الخرطوم».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز حالياً على السعي لوقف الأعمال القتالية، وبلورة مخرج سلمي للأزمة، إلى جانب استمرار إجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنه أجرى اتصالات عدة مع أطراف إقليمية لتنسيق الجهود للمساعدة على عودة الاستقرار في السودان.