مصادر يمنية: مفاوضات لإطلاق سراح المزيد من الأسرى خلال الأيام المقبلة

توقعت مصادر يمنية أن تكون هناك عملية تفاوض جديدة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين حول إطلاق سراح مجموعة جديدة من الأسرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذا البدء في تنفيذ تفاهمات مسقط الإنسانية، المتمثلة في فتح الطرق ومطار صنعاء وموانئ الحديدة، وتشكيل لجان لتوحيد العملة والبنك المركزي والبدء في صرف مرتبات الموظفين.

وشهدت الأيام الماضية، تحركات إقليمية نوعية في سبيل عقد لقاء جامع بين الأطراف اليمنية للوصول إلى إعلان اتفاق هدنة تمهيداً لمفاوضات سلام شامل.

من جهة أخرى، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، نزع 625 لغماً وعبوة وذخيرة غير منفجرة في عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل الجاري.