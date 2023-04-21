قوات جوية روسية تقصف بالخطأ مدينة روسية قرب حدود أوكرانيا

عندما هز انفجار قوي مدينة روسية بالقرب من حدود أوكرانيا، اعتقد السكان أنه هجوم أوكراني. لكن سرعان ما أقر الجيش الروسي بأنها كانت قنبلة أسقطتها بطريق الخطأ إحدى طائراته الحربية.

تعرضت مدينة بيلغورود، التي يبلغ عدد سكانها 340 ألف نسمة على بعد 40 كيلومتراً (25 ميلاً) شرق الحدود، لهجمات منتظمة بطائرات مسيرة تلقي السلطات الروسية باللوم فيها على الجيش الأوكراني، لكن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر الخميس كان أقوى بكثير من أي شيء سمعه سكانها من قبل.

ذكر شهود عيان أن صوت هسهسة منخفض أعقبه انفجار جعل المباني السكنية القريبة ترتعش وألقى بسيارة على سطح أحد المتاجر. خلف الانفجار حفرة بعرض 20 مترا (66 قدما) في وسط شارع تصطف على جانبيه مبان سكنية، ما أدى إلى تحطم نوافذها وإلحاق أضرار بعدة سيارات وإصابة اثنين من السكان. تم إدخال شخص ثالث في وقت لاحق إلى المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم.

بعد الانفجار مباشرة، انخرط معلقون ومدونون عسكريون روس في النظريات حول السلاح الذي استخدمته أوكرانيا في الهجوم. دعا كثيرون إلى انتقام قوي.

لكن بعد حوالي ساعة، أقرت وزارة الدفاع الروسية بأن الانفجار نتج عن سلاح أسقطته بطريق الخطأ أحد قاذفاتها من طراز سو-34. ولم تقدم أي تفاصيل أخرى، لكن خبراء عسكريين قالوا إن السلاح من المحتمل أن يكون قنبلة قوية تزن 500 كيلوغرام (1100 رطل).

في انفجار يوم الخميس، يبدو أن السلاح كان على وشك الانفجار مع تأخير بسيط بعد الاصطدام، ليصيب منشآت تحت الأرض.

قال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف إن السلطات المحلية قررت مؤقتًا إعادة توطين سكان مبنى سكني من تسعة طوابق بالقرب من الانفجار أثناء تفتيشه للتأكد من أنه لم يتعرض لأضرار هيكلية لا يمكن إصلاحها.

جاء الانفجار في بيلغورود في أعقاب تحطم طائرة حربية روسية بجوار مبنى سكني في مدينة ييسك الساحلية على بحر آزوف، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا. تستضيف ييسك قاعدة جوية روسية كبيرة مع طائرات حربية تحلق في مهمات فوق أوكرانيا.