نواب البرلمان الأوروبي يعطون الضوء الأخضر لخطة الهجرة

وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي، أمس، على سلسلة من المقترحات تهدف إلى إنهاء المواجهة المستمرة منذ سنوات بشأن أفضل السبل لإدارة الهجرة، وهي معضلة أثارت واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد.

تتضمن المقترحات - التي تم تمريرها في سلسلة من عمليات التصويت بأغلبية الثلثين تقريباً - خطة طوارئ من شأنها أن تلزم دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بمساعدة إحداها في حالة تعرضها لوصول مفاجئ لأشخاص يأملون في الدخول، بما يتجاوز قدرات الاستقبال في ذلك البلد.

تشكل الإجراءات موقف البرلمان الأوروبي من المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتشير إلى إطار زمني محدد.

وأمام الدول الأعضاء الآن عام لإصلاح نظام اللجوء المتعثر الخاص بها، قبل إجراء الانتخابات على مستوى أوروبا في مايو 2024. وإذا فشلت في القيام بذلك، فقد يتم التخلي عن المشروع أو إصلاحه بالكامل، حيث سيتم تناوله من قبل المفوضية الأوروبية التالية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - وأعضاء البرلمان الجدد.

وقال النائب الاشتراكي الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيار، الذي قاد الخطة خلال جلسة البرلمان، قبل التصويت: «إذا فوتنا هذه الفرصة لتصحيح الأمر، فلا أعتقد أنه ستكون لدينا فرصة أخرى. نوع الرسالة سيكون: مرحبا، اسمع، لن يحدث ذلك. ليس هذه المرة».

تكشفت الانقسامات الأوروبية بشأن الهجرة عام 2015 عندما لجأ أكثر من مليون شخص، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب، إلى أوروبا.

مع انتقال المهاجرين إلى الشمال بعشرات الآلاف، أقام بعض البلدان - من بينها النمسا والمجر وسلوفينيا - أسواراً وحواجز. وكان الكثيرون يأملون في العثور على ملاذ أو حياة أفضل في دول مثل ألمانيا والسويد.