الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينياً بتهمة إطلاق النار في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه اعتقل فتى فلسطينياً من مخيم عسكر بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قال إنه وراء إطلاق نار في القدس الشرقية أدى إلى جريحين إسرائيليين.

وقال في بيان إن قواته اعتقلت «في غضون دقائق منفذ عملية إطلاق النار في القدس الثلاثاء».

وأضاف أن المعتقل «من مخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس، وبحسب التحقيق الأولي أقر بأنه على صلة بالحادث». وقال إن الفتى محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لمزيد من الاستجواب.

وذكر نايف أبوكشك رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم عسكر، أن الجيش الإسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل واعتقل الفتى إبراهيم سلطان الزمر وهو من مواليد عام 2007.

أصيب إسرائيليان في هجوم بإطلاق النار صباح الثلاثاء في حيّ الشيخ جراح في القدس الشرقية، قرب موقع ديني يهودي. نقل الجريحان إلى المستشفى وأحدهما يبلغ من العمر 48 عاماً والآخر في الخمسينات من عمره.

وبعد ساعات من الهجوم، أصابت القوات الإسرائيلية بالرصاص الحي سبعة فلسطينيين خلال مواجهات في عملية دهم لمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.

وصباح أمس، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة نشطاء على صلة «بعمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة والترويج لهجمات».

وقال الجيش «خلال العملية أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بالذخيرة الحية».