وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيري الإمارات وإيران

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني اليوم معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان.

وقد رحّب معالي الفريق أول بمعالي السفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة سفيرًا لبلاده لدى سلطنة عُمان.

وتم خلال المقابلة استعراض مسيرة العلاقة التي تربط سلطنة عُمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إضافة إلى تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها.

كما استعرض معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال لقاء معاليه اليوم بسعادة علي نجفي خوشرودي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة، واستعراض مسيرة العلاقة التي تربط سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.