الإمارات والبرازيل تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

عقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، جلسة مباحثات، أول من أمس، مع رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، رودريغو باتشيكو، في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشكل أولوية لدى البلدين، لاسيما في دعم العلاقات بين الجانبين، بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين، ويعزز التنسيق، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكد صقر غباش رغبة المجلس الوطني الاتحادي في تطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس الشيوخ البرازيلي، باعتبار أن العلاقات البرلمانية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.