السودان.. مقتل 56 مدنياً خلال 24 ساعة في الاشتباكات بالخرطوم و3 من موظفي "الأغذية العالمي" في دارفور

قتل 56 مدنيا خلال 24 ساعة في المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة الأحد لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم فيما قتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دارفور بحسب الأمم المتحدة، وسط صراع على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" اللذين يقودان السودان منذ انقلاب 2021.

وأصدرت لجنة أطباء السودان المركزية في وقت سابق اليوم حصرا مبدئيا للأحداث التي وقعت أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، مشيرة إلى مقتل 56 مدنيا أكثر من نصفهم في الخرطوم وضواحيها، بينما لقي عشرات الجنود وعناصر قوات الدعم السريع حتفهم. بالإضافة إلى ذلك، أصيب حوالى 600 شخص بجروح.

من جهة أخرى قتل السبت ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دافور بغرب السودان، بحسب ما أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الذي "أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة" ومنشآت المنظمات الانسانية في دارفور.

وقال بيرتس وهو أيضا الممثل الخاص للأمين العام للسودان في البيان "أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور".

وقال بيان صادر عن مكتب فولكر إن الموظفين الأمميين الثلاثة قتلوا في اشتباكات وقعت في كبكابيه بشمال دارفور "أثناء قيامهم بواجبهم".

في الاثناء أعلنت قوات الدعم السريع ، اليوم الأحد، إحكام سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات.

وبثت قوات الدعم السريع ، عبر حسابها بموقع "فيس بوك" اليوم ، فيديو يظهر عناصرها داخل القصر الجمهوري وعربات للجيش مدمرة وسحب دخان كثيف تتصاعد في السماء .

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان ، لليوم الثاني على التوالي ، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم في بورتسودان.

وتضاعفت دعوات المجتمع الدولي إلى وقف القتال، لكنها لم تُجدِ. وصدرت آخر هذه الدعوات عن الصين الأحد.

وتستخدم كل أنواع الأسلحة من بنادق ومدفعية وطائرات مقاتلة، في هذه المعارك التي تشهدها العاصمة وعدد من المدن الأخرى في السودان.