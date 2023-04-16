الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في السودان

طالب مجلس الجامعة العربية ، اليوم الأحد، بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة والعودة للمسار السلمي في السودان.

وأعرب المجلس ، في اجتماع عقده اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر لمناقشة التطورات بجمهورية السودان، عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة، مطالبا بضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته.

وأكد على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام.

وحذر من خطورة التصعيد العنيف الذي يشهده السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخلياً وإقليمياً، مما يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان، دولة وشعباً، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سوياً على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعاً لتدهورها.

وأكد المجلس على استعداد جامعة الدول العربية لبذل كافة المساعي من أجل معاونة جمهورية السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني الشقيق ، مشيرا إلى العمل على المتابعة الحثيثة بشكل مستمر لتطورات الأزمة الراهنة وتكثيف الاتصالات العربية اللازمة لتحقيق ما تقدم، والدعوة لإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان.

ودعا المجلس مجموعة السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم إلى التنسيق فيما بينهم والتواصل المستمر مع السلطات والأطراف والمكونات السودانية وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع في السودان، والتنسيق مع الأمانة العامة والدولة الرئيس للمجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن .

وكان مندوب السودان بالانابة الصادق عمر عبدالله قدم الشكر للدول الأعضاء على سرعة استجابتهم لعقد هذا الاجتماع لتقديم توضيح عن الأوضاع الجارية في السودان.

وعُقد الاجتماع بناء على طلب مصر والمملكة العربية السعودية.