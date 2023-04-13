«الاستخبارات الإستونية» تحذر من محاولات روسيا تجنيد لاجئين

ذكرت وكالة الاستخبارات الإستونية في تقريرها السنوي، أمس، أن أجهزة الأمن الروسية صعّدت من محاولاتها تجنيد لاجئين أوكرانيين يسافرون إلى إستونيا.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن إستونيا، المتاخمة لروسيا، منحت 45 ألف أوكراني فروا من الحرب الروسية صفة لاجئ. ويعتبر هذا من أكبر تدفقات اللاجئين التي شهدتها، حيث وصل العديد من الأوكرانيين النازحين إلى إستونيا.

ووفقاً للتقرير الصادر عن جهاز الأمن الداخلي الإستوني، يتم استجواب اللاجئين بانتظام من قبل وكالات التجسس الروسية مثل جهاز الأمن الاتحادي في معسكرات الفرز والنقاط الحدودية، و«من المرجح أن تزداد هذه الأنشطة كثافة في المستقبل».

وذكر التقرير أن مكتب الأمن الاتحادي عمل بشكل منهجي على تجنيد لاجئي الحرب القادمين من روسيا قبل دخولهم إستونيا، سواء من خلال تهديدهم أو رشوتهم.