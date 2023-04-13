الجابر يجدد الدعوة إلى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، على ضرورة تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك لتحقيق التقدم بشكل متزامن في كل من العمل المناخي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومشاركته في حلقة نقاشية دولية رفيعة المستوى.

وشارك الجابر في سلسلة من اللقاءات على هامش الاجتماعات مع عدد من الوزراء ومسؤولي مؤسسات التمويل الدولية والمتعددة الأطراف والخاصة.