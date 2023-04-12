هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في سورية

قال الجيش الأميركي إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة شرق سورية تتمركز فيها القوات الأميركية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأفاد الجيش في بيان بأن صاروخاً أصاب موقع دعم بعثته في شرق سورية، مساء أول من أمس، كما تم العثور على صاروخ آخر في نقطة انطلاق الهجوم.

وكان هجوم بطائرة مسيرة أواخر الشهر الماضي أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة ستة أميركيين آخرين في شمال شرق سورية.

ويوجد ما لا يقل عن 900 جندي أميركي في سورية، إلى جانب عدد غير معلوم من المتعاقدين.