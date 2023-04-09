اسرائيل تقصف أهدافا في سورية ردا على إطلاق صواريخ على الجولان

سمع دوي أصوات إنفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه قصف اهدافا في سوريا ردا على صواريخ أطلقت على هضبة الجولان الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "سانا السورية" أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت فجر اليوم الأحد لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية، وأسقطت بعضا من هذه الصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أخرى أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ليرتفع بذلك عدد الصواريخ التي أطلقت خلال ساعات إلى ستة صواريخ في هجوم نادر من الاراضي السورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رد بقصف مدفعي على المنطقة السورية التي أطلق منها الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مرتفعات الجولان الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، جاء بعد ساعات فقط من إطلاق ثلاثة صواريخ على إسرائيل من سوريا في وقت متأخر من ليل السبت، وسقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة وتم اعتراض صاروخ آخر من قبل القبة الحديدية. ولم يعبر الصاروخ الثالث إلى داخل إسرائيل.

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ بعد أيام من تصاعد وتيرة العنف على جبهات متعددة بسبب التوتر في القدس واقتحام الشرطة الإسرائيلية المتكرر للمسجد الأقصى.