قتيلان وانقطاع للكهرباء عن أكثر من مليون شخص في كندا بعد عاصفة ثلجية

ضربت عاصفة ثلجية قوية كندا وأدت إلى مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص. وعكفت شركات الإمداد بالكهرباء في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو على العمل لاستعادتها، لكن من المتوقع أن تستمر الإصلاحات عدة أيام، ما يعني أن كنديين كثيرين قد يقضون عطلة عيد الفصح بالظلام.

لقي شخصان حتفهما، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص الخميس، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية اثنتين من أكثر مقاطعات كندا سكانا، وجلبت معها أمطارا متجمدة ورياحا قوية، أطاحت بالأشجار، وعطلت خطوط إمدادات الكهرباء قبيل عطلة عيد الفصح.

وانقطعت الكهرباء عن ما يقل قليلا عن مليون شخص في مقاطعة كيبيك، وعن نحو 110 آلاف في مقاطعة أونتاريو حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

وتجاوزت حالات الانقطاع مجتمعة في المقاطعتين 1.3 مليون على الأقل في وقت سابق اليوم.

ويعيش في المقاطعتين أكثر من نصف إجمالي سكان كندا، البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة.

وعكفت شركات الإمداد بالكهرباء في المقاطعتين على العمل لاستعادة الكهرباء، لكن من المتوقع أن تستمر الإصلاحات عدة أيام، ما يعني أن كنديين كثيرين قد يقضون عطلة عيد الفصح في الظلام.

وعرض رئيس الوزراء جاستن ترودو تقديم المساعدة الاتحادية إذا اقتضى الأمر ذلك.