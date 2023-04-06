بيان سعودي إيراني مشترك: استئناف الرحلات الجوية ومنح التأشيرات للمواطنين

قال بيان مشترك وقعته السعودية وإيران اليوم الخميس إن البلدين سيعيدان فتح الممثليات الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق تم بوساطة الصين في مارس آذار.

وذكر البيان أن البلدين اتفقا على استئناف الرحلات الجوية والزيارات الثنائية للوفود الرسمية ووفود القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين.

وفي وقت سابق اليوم ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن وزيري خارجية السعودية وإيران اجتمعا في الصين في أول لقاء رسمي بين أرفع مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من سبعة أعوام، وذلك بعد أن توصلت الرياض وطهران لاتفاق بوساطة بكين لاستعادة العلاقات بينهما.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني يوقعان على بيان مشترك بختام لقائهما في بكين تتفقان بموجبه على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين واستئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/b2iwmLFyfa — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 6, 2023