بيان سعودي إيراني مشترك: استئناف الرحلات الجوية ومنح التأشيرات للمواطنين

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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قال بيان مشترك وقعته السعودية وإيران اليوم الخميس إن البلدين سيعيدان فتح الممثليات الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق تم بوساطة الصين في مارس آذار.
وذكر البيان أن البلدين اتفقا على استئناف الرحلات الجوية والزيارات الثنائية للوفود الرسمية ووفود القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين.
وفي وقت سابق اليوم ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن وزيري خارجية السعودية وإيران اجتمعا في الصين في أول لقاء رسمي بين أرفع مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من سبعة أعوام، وذلك بعد أن توصلت الرياض وطهران لاتفاق بوساطة بكين لاستعادة العلاقات بينهما.

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