عبدالله بن زايد يبحث مع ألبين كورتي سبل تعزيز أمن واستقرار منطقة البلقان

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، ألبين كورتي، حيث بحثا سبل تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البلقان، وجدد سموه ترحيب الإمارات بالاتفاق الذي تم أخيراً بين صربياً وكوسوفو.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية كوسوفو بالتقدم والازدهار، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

فيما حمل كورتي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام الرخاء والتقدم، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو المزيد من النمو والتطور.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بريشتينا، بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكوسوفو في مختلف المجالات لاسيما التنموية.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وألبين كورتي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البلقان بالإضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجدد سموه خلال اللقاء تأكيده على ترحيب الإمارات بالاتفاق الذي تم أخيراً بين صربياً وكوسوفو بوساطة أوروبية لتنفيذ خطة المصالحة بين البلدين التي يرعاها الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب سموه عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي انطلاقاً من حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع كوسوفو ودول البلقان.

من جانبه، أعرب ألبين كورتي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين مثنياً على الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لكوسوفو وشعبها.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارتز، حيث تم، خلال اللقاء في بريشتينا، بحث علاقات التعاون والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعات عدة، كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة البلقان والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الثنائية المتميزة والمتطورة التي تجمع بين الإمارات وكوسوفو والحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما أشار سموه إلى حرص الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع دول البلقان ودعم جهودها التنموية بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

من جانبها، رحبت دونيكا جيرفالا شوارتز بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة على أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

كما أشادت بدعم الإمارات لبلادها على مختلف الأصعدة، وأكدت على المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد وصل في وقت سابق إلى كوسوفو في زيارة عمل، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى المطار دونيكا جيرفالا شوارتز.