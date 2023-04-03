وزير خارجية اليابان يزور الصين للمرة الأولى منذ 3 أعوام

التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، بنظيره الصيني تشين جانج، في الصين، أمس، في زيارة يجريها لبكين هي الأولى لوزير خارجية ياباني منذ أكثر من ثلاث سنوات. وناقش الوزيران الخلافات في الرأي بين الدولتين، وناشد تشين جانج، اليابان، الفهم الصحيح للصين.

وطالب تشين اليابان بإظهار الحكمة السياسية في العمل مع الصين، لتحسين التقارب، وإدارة الخلافات، وإزالة العقبات، وتقليص الأعباء على العلاقات الثنائية. وأضاف أن الهدف هو بناء علاقة صينية يابانية تلبي متطلبات العهد الجديد.

وقال الوزير الصيني في إشارة واضحة إلى تحالف اليابان مع الولايات المتحدة: «في ظل التباين والاختلاف، فإن تشكيل تكتلات والصراخ والضغط لا يساعد على حل المشكلات، ولكنه سيؤدي فحسب إلى تعميق التباعد».

وكانت آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020. وبالنظر إلى قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم «جي7» المنتظرة في مايو المقبل في مدينة هيروشيما اليابانية، وإلى رئاسة اليابان للمجموعة حالياً، أعرب وزير الخارجية الصيني عن أمله في أن تحدد اليابان «نبرة الاجتماع والتوجه به على نحو صائب». يذكر أن هناك خلافات بشأن تصرفات الصين الإقليمية في بحر الصين الشرقي، والتعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة، وتوسع الجيش الياباني، كما أن هناك خلافاً بين الصين واليابان بشأن القيود الجديدة المفروضة على تصدير اليابان لمعدات تصنيع أشباه المواصلات، والتخلص من مياه التبريد الملوثة من المفاعل النووي المتضرر في فوكوشيما. واحتج وزير خارجية اليابان خلال المباحثات على القبض على موظف في شركة «استيلاس» للأدوية، لاتهامه بالتجسس في الصين، وطالب بالإفراج الفوري عنه. وقال وزير الخارجية الصيني إن بكين ستتعامل مع القضية وفقاً للقانون.