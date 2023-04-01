تشارلز الثالث يكرم قتلى الحرب العالمية الثانية وأطفال اللاجئين

أحيا تشارلز الثالث ملك بريطانيا، ذكرى أكثر من 30 ألف شخص - معظمهم من المدنيين الألمان - ممن لقوا حتفهم في قصف قوات الحلفاء لهامبورغ قبل 80 عاماً تقريباً في الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء زيارته للمدينة الواقعة شمالي ألمانيا أمس، في آخر محطات أول جولة خارجية له منذ توليه العرش.

وتأتي الزيارة قبل فترة وجيزة من حلول الذكرى الـ80 لقصف الحلفاء مدينة هامبورغ في يوليو من عام 1943 الذي نفذته طائرات بريطانية وأميركية باستخدام قنابل حارقة، وهي العملية المعروفة باسم «العملية جومورا» التي أسفرت عن مقتل 40 ألفاً وتدمير مساحات شاسعة من المدينة.

وضع تشارلز إكليلاً من الزهور على أطلال كنيسة القديس نيكولاي المدمرة، والتي أصبحت الآن موقعاً تذكارياً. وفي وقت سابق، زار تشارلز وعقيلته كاميلا، النصب التذكاري كيندرسبورته، وهو نصب أقيم إحياء لذكرى جهود نقل وإنقاذ أكثر من 10 آلاف طفل يهودي من ألمانيا النازية، للمملكة المتحدة عام 1938.

الخميس، أصبح تشارلز أول ملك يخاطب البرلمان الألماني، حيث قال للنواب «يجب أن نسعى معاً لتحقيق الأمن والازدهار والرفاهية التي يستحقها شعبانا». بعدها التقى لاجئين أوكرانيين ووحدة عسكرية ألمانية-بريطانية. وجولة تشارلز هي جزء من جهد دقيق من قبل الحكومة البريطانية لإصلاح العلاقات المتوترة مع شركائها القاريين.