بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على التزام بلاده بحل الدولتين، وعلى أهمية الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، بحسب بيان للنائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب البيان، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة المستمر بحل الدولتين، ورحب بالجهود التي بذلت مؤخراً للتخفيف من تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال اجتماعين في العقبة وشرم الشيخ، كما شدد على أهمية الامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية الجانب تفاقم التوترات.

وأضاف البيان: "بلينكن وكوهين ناقشا التحديات المشتركة، بما في ذلك إيران، كما ناقشا الجهود الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة، على غرار تحقيق المزيد من التكامل الإقليمي لإسرائيل".

وتابع أن وزير الخارجية الأميركي أكد مجدداً أهمية العلاقات الثنائية الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.