باربرا ليف: اتفاق السعودية وإيران له تأثير مهدئ ونافع في المنطقة كلها

تناولت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، في إيجاز صحافي عبر الإنترنت مساء اليوم زيارتها الأخيرة إلى الأردن ولبنان ومصر وليبيا وتونس ، حيث ردت ليف على أسئلة الصحافيين المشاركين.

وقالت باربرا ليف في إفادتها عن لبنان ، أن لا بديل أمامه للتعافي الاقتصادي سوى إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت ليف، التي زارت لبنان ودولا أخرى بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، إن قادة لبنان يفتقرون فيما يبدو إلى "الإحساس بالضرورة الملحة" لإخراج بلادهم من أزمته الاقتصادية والسياسية الحادة.

ودعت اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ورأت أنّ الاتفاق الذي تم مؤخرا في العاصمة الصينية بكين بين السعودية وإيران ، على استئناف تبادل السفراء، قد يكون له تأثير مهدئ ونافع في لبنان وفي المنطقة كلها، وينعكس إيجاباً على لبنان لجهة تكثيف الجهود من أجل إخراجه من مأزق الفراغ الرئاسي.

