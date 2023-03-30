مملكة البحرين توضح سبب استدعاء القائم بالأعمال العراقي

أوضحت البحرين، سبب استدعاء القائم بالأعمال العراقي إلى وزارة الخارجية وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني البحريني محمد عيسى العباسي، أن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تم بناء على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية بما فيها تدخله في الشؤون السياسية الداخلية لمملكة البحرين، ولا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين.

وذكر أن مخالفات القائم بالأعمال العراقي المتكررة للأعراف الدبلوماسية تتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة، مؤكداً رفض مملكة البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول.

وأشاد العباسي بقرار وزير الخارجية العراقي بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المملكة إلى وزارة الخارجية في بغداد، معرباً عن تقدير مملكة البحرين لهذه الخطوة، خاصة بعد اتصال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، بنظيره العراقي، فؤاد حسين، وهي خطوة تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.