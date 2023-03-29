زيلينسكي: الخسارة في باخموت تجبر أوكرانيا على على تقديم تنازلات

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أنه ما لم تحقق بلاده النصر في باخموت، فسوف تبدأ روسيا في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة حصرية مع الأسوشيتدبرس أن سقوط باخموت في أيدي القوات الروسية سيمكن الرئيس فلاديمير بوتين "من الترويج لهذا النصر أمام الغرب والداخل الروسي والصين وإيران".

وقال زيلينسكي باللغة الإنجليزية، التي استخدمها طوال المقابلة تقريبا "إذا اشتم رائحة الدم - رائحة ضعفنا - فسوف يحقق مزيدا من التقدم".

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني إلى الأسوشيتدبرس على متن قطار نقله أمس الثلاثاء عبر أوكرانيا، إلى مدن بالقرب من بعض أعنف المعارك حيث نجحت قوات بلاده في صد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي خلال المقابلة، وهو يحتسي الشاي بينما كان جالسا على سرير ضيق على متن قطار حكومي "الولايات المتحدة تدرك يقينا أنها إذا توقفت عن مساعدتنا، فلن ننتصر".

كانت الرحلة التي قام بها الرئيس والتي جرى تنظيمها بدقة بالغة رحلة استثنائية عبر بلد في حالة حرب. واستغل زيلينسكي، الذي أصبح وجها معروفا في جميع أنحاء العالم وهو يروي جانبه من القصة إلى أمة بعد أمة، رحلة دعم الروح المعنوية لتعزيز نفوذه في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية.

سافر زيلينسكي برفقة حشد صغير من مستشاريه ومجموعة كبيرة من رجال الأمن المدججين بالسلاح الذين ارتدوا زيا عسكريا.

وكان في طريقه لحضور الاحتفال بالذكرى الأولى لتحرير مدن في منطقة سومي وزيارة القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية بالقرب من زابوريجيا.

وأحيطت الزيارة بستار من السرية حتى مغادرته كييف.

وخلال مقابلته مع الأسوشيتد برس وجه زيلينسكي أيضا دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة أوكرانيا.

وقال "نحن مستعدون لاستقباله هنا. أريد التحدث معه. أجريت معه اتصالا قبل اندلاع هذه الحرب واسعة النطاق. لكني لم أتواصل معه طوال هذا العام، أو بالأحرى منذ أكثر من عام."

وردا على سؤال عما إذا كان شي سيقبل دعوة زيلينسكي - أو ما إذا كانت الدعوة قد أرسلت رسميا - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين إنها لا تملك أي معلومات لتقدمها، مشيرة إلى أن بكين تحافظ على "اتصالات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا".

وأعلن زيلينسكي عن بعض توقعاته حول السؤال الأبرز الخاص بالحرب: كيف ستنتهي؟ لكنه عبر عن ثقته في أن شعبه سينتصر عبر سلسلة من "الانتصارات الصغيرة" و"الخطوات الصغيرة" ضد "دولة كبيرة جدا وعدو ضخم وجيش كبير"، لكنه جيش، كما قال، "يفتقد إلى القيم".