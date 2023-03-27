الجيش السويدي يحظر تنزيل "تيك توك" على هواتف العمل

أعلن الجيش السويدي، اليوم الإثنين، أنّه منع أفراده من تنزيل تطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة المهنية بسبب مخاوف أمنية، بعد سلسلة قرارات مماثلة من السلطات في دول غربية.

وقالت القوات المسلحة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إنّ التقييم استند إلى "التقارير التي ظهرت من خلال مصادر مفتوحة بشأن كيفية استخدام التطبيق لمعلومات المستخدم وإجراءات الشركة المالكة".

وقالت المسؤولة الاعلامية للقوات المسلحة غونا غروفيلت لوكالة فرانس برس إنّ "استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية يمكن أن يكون بحدّ ذاته خطرًا أمنيًا لذلك لا نريد استخدام تطبيق تيك توك على أجهزتنا المهنية".

والأسبوع الماضي، حظر البرلمان النرويجي تنزيل التطبيق على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى نظام البرلمان، والجمعة منعت فرنسا موظفي القطاع العام من تنزيل "التطبيقات الترفيهية" على هواتف العمل بما في ذلك تيك توك.

وأبلغت المفوضية الأوروبية وكذلك الحكومات في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا المسؤولين أنه لا يمكنهم استخدام تيك توك على أجهزة العمل بسبب مخاوف من صلات بحكومة بكين.