باتروشيف: روسيا ستدمر كل من يهدد وجودها بأسلحة فريدة

وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، ثقة الولايات المتحدة في احتمال توجيه ضربة صاروخية وقائية على روسيا في حالة نشوب صراع مباشر بـ"الغباء الخطير للغاية"، مؤكداً أن روسيا لديها سلاح فريد يمكنها به تدمير أي عدو بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية في حالة وجود تهديد على وجودها.

وقال باتروشيف، خلال مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "يظل السياسيون الأميركيون لسبب ما واثقين من أنه في حالة حدوث صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأميركية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تكون روسيا قادرة على الرد. هذا غباء قصير النظر وخطير للغاية".

وأضاف باتروشيف: "يتحدث البعض في الغرب بالفعل عن الانتقام الذي سيؤدي إلى انتصار عسكري على روسيا، ويتناسون بهذا دروس الماضي. لهذا يمكننا أن نقول شيئًا واحدًا، وهو أن روسيا تتحلى بالصبر ولا تخيف أحدًا بميزتها العسكرية. لكنها تمتلك أسلحة حديثة فريدة من نوعها قادرة على تدمير أي عدو، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة وجود تهديد لوجودها"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن الاقتصاد الروسي سيبقى منفتحاً، وسيتم دمجه مع اقتصادات الدول ذات السيادة التي تريد الازدهار.

وقال باتروشيف: "العديد من الشركات الغربية غادرت السوق الروسية تحت ضغط من واشنطن. ومع ذلك، فقد أخطأوا بشكل خطير في الاعتماد على انهيار اقتصادنا وزيادة الاحتجاجات".