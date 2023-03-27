الشرطة الإسرائيلية تُخلي المعتكفين في «الأقصى» بالقوة.. وتعتقل اثنين

أخلت الشرطة الإسرائيلية المصلين الفلسطينيين الموجودين بنية الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، واعتقلت اثنين منهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عناصر الشرطة اقتحمت المسجد الأقصى، وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المعتكفين داخل المصلى، وأجبرت جميع المعتكفين على الخروج من باب السلسلة، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم الخلوية.

وبحسب الوكالة، فإن عناصر الشرطة منعت المصلين الذين يغادرون المسجد الأقصى من الدخول مجدداً إلى المسجد.

وتناقل نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين، لحظة إخراجهم بالقوة من داخل المسجد.

وعادة ما يشهد المسجد الأقصى مصادمات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين خلال شهر رمضان، تتطور إلى مواجهات وتوترات ميدانية.

وفي السياق نفسه، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وسط تشديدات على المصلين الوافدين للمسجد، موضحة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، فإن الشرطة الإسرائيلية نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.