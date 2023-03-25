100 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى

قالت مديرية أوقاف القدس إن نحو 100 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى أمس بعد تخفيف إسرائيل شروط دخول المدينة المقدسة.

وتوافد منذ ساعات الصباح الباكر آلاف الفلسطينيين إلى المدينة المقدسة عبر العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بها والتي يلفها جدار أسمنتي وأسلاك شائكة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية العديد من عناصرها على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس وأغلقت العديد من الطرق أمام السيارات لتسهيل وصول العدد الكبير من الحافلات إلى محيط البلدة القديمة.

وقال الشيخ محمد سليم خطيب الجمعة في المسجد الأقصى «إن شهر رمضان شهر سلم وأمن للمسلمين».

وأضاف «يا أبناء شعبنا ويا أيها العرب والمسلمون اجمعوا كلمتكم على قلب رجل واحد نصرة لدينكم ونصرة لقدسكم ونصرة لأقصاكم».

وتابع الشيخ سليم قائلاً «حشودكم التي زحفت إلى المسجد الأقصى اليوم هي استفتاء حقيقي على أن الأقصى أقصاكم وعلى أن المسرى مسراكم وعلى أنكم أهل بيت المقدس وأكنافه لا يقبل أهلاً له غيركم ولا يرضى بديلاً عنكم».

وسمحت إسرائيل للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً والأطفال دون سن الـ12 من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس بدون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان.