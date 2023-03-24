"مفوضية شؤون اللاجئين الأممية": العطاء الإسلامي ساعد 6 ملايين نازح

أكد خالد خليفة كبير مستشاري المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة وممثل لمفوضية الأممية في مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة ان العطاء الإسلامي يلعب دورا متزايداً في مساعدة النازحين قسراً حول العالم.

وأضاف بمناسبة إطلاق المنظمة لتقريرها السنوي الخامس للعمل الخيري الإسلامي مع بدء شهر رمضان المبارك أنه منذ إطلاق صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية في عام 2017 فان حوالي 6 ملايين نازح قسرياً في 26 دولة قد استفادوا من أموال الزكاة والصدقة.

وأشار إلى ان المفوضية الأممية تلقت في العام الماضي من خلال الصندوق أكثر من 21.3 مليون دولار من مساهمات الزكاة (بما في ذلك 137 ألف دولار كزكاة الفطر) وأكثر من 16.7 مليون دولار من تبرعات صدقة (بما في ذلك 398 ألف دولار مثل صدقة جارية ومساهمات طوعية) مما يساهم في إحراز تقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء الفقر والجوع مع تحسين التعليم والرفاهية.