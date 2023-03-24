إرجاء زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا على خلفية الاحتجاجات

أرجأت زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا والتي كانت مقررة الأحد بسبب الاحتجاجات المتواصلة على إصلاح نظام التقاعد، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.

وجاء في بيان أن "هذا القرار اتخذ من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس والملك صباح اليوم الجمعة" مضيفا "سيعاد الترتيب لزيارة الدولة هذه في أقرب وقت ممكن".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن زيارة الدولة التي كان سيقوم بها ملك بريطانيا لفرنسا ستؤجل بعد أن دعت نقابات العمال إلى يوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد خلال فترة زيارته.

وكان من المقرر أن يقوم الملك تشارلز بأول زيارة دولة له بصفته ملكا إلى فرنسا في رحلة تستغرق ثلاثة أيام كانت ستبدأ يوم الأحد.

وقال قصر الاليزيه في بيان "نظرا للإعلان أمس عن تنظيم يوم آخر من الاحتجاجات على مستوى البلاد على إصلاح نظام التقاعد يوم الثلاثاء، سيتم تأجيل زيارة الملك تشارلز التي كانت مقررة مبدئيا بين 26 و29 مارس".