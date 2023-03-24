تسجيل 34 هزة أرضية في سورية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سورية أن عدد الهزات التي سجلت منذ الأمس وحتى صباح اليوم الجمعة بلغ 34 هزة، تراوحت شدتها بين 4.1 و 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت أربع هزات في اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ 58 كيلومتراً، وأخرى في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ 50 كيلومتراً، والثالثة شمال غرب المحافظة بـ 45 كيلومتراً، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ 33 كيلومتراً، كما سجلت هزة جنوب إدلب بـ 46 كيلومتراً، حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وسجلت المحطات 12 هزة في لواء إسكندرون، وهزة شمال شرق الموصل بـ 151 كيلومتراً، و16 هزة وسط وغرب تركيا. وأضاف المركز أن الهزات كانت على أعماق مختلفة وصلت إلى 67.5 كيلومتراً.