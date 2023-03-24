البنتاغون: مقتل أميركي وإصابة 5 جنود في هجوم بطائرة مسيرة في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت متأخر الخميس مقتل متعاقد أميركي، وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركيّ آخَر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية في شمال شرق سورية.

وقالت الوزارة في بيان: "قُتِل متعاقد أميركي، وأصيب خمسة من أفراد الخدمة الأميركية ومقاول أميركي آخَر، بعد أن ضربت طائرة بدون طيار منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة في شمال شرق سورية". وأضاف البيان أن الاستخبارات الأميركية تقول إن الطائرة المسيرة من أصل إيرانيّ.