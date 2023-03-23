موسكو: تسليم قذائف باليورانيوم المنضّب لأوكرانيا يفاقم خطر النزاع

حذرت روسيا، أمس، من أنّ تسليم لندن لأوكرانيا ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضّب، سيمثّل «تفاقماً خطراً» للنزاع، وفي وقت أطلقت موسكو طائرات روسية مسيرة ملغومة، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بالقرب من كييف، بعد ساعات من مغادرة رئيس الوزراء الياباني العاصمة الأوكرانية، ومع مغادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو، تفقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواقع الخطوط الأمامية للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة باخموت المحاصرة.

وتفصيلاً، حذر وزير الخارجية الروسي، أمس، من أنّ تسليم لندن لأوكرانيا ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضّب، تحدّث عنها مسؤول بريطاني أخيراً، سيمثّل «تفاقماً خطراً» للنزاع.

وقال سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي في سوتشي في جنوب روسيا، «إنها خطوة نحو مزيد من التفاقم، تفاقم خطر» للنزاع.

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، أشارت الإثنين، إلى أنّ المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف «تحتوي على يورانيوم منضّب».

وقالت إنّ «هذه الذخيرة فعّالة للغاية في تدمير الدبابات والمراكب المدرّعة الحديثة»، موضحة أنّ هذه القذائف كانت مخصّصة للاستخدام مع دبابات «تشالجنر» التي تنوي لندن تسليمها أيضاً.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بأنّ «روسيا ستضطرّ للرد» في حال حدوث مثل هذا التسليم، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

في الأثناء غادر الزعيم الصيني شي جين بينغ العاصمة الروسية موسكو، مختتماً زيارة استغرقت ثلاثة أيام، بعد ساعات من مغادرة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لكييف.

وقام كيشيدا بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا الثلاثاء، وجذب بعض الاهتمام بعيداً عن زيارة شي إلى موسكو للترويج لمقترح بكين من أجل السلام في أوكرانيا، والذي رفضته الدول الغربية بالفعل.

من جهته، تفقد الرئيس الأوكراني، مواقع الخطوط الأمامية للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، التي كانت مركزاً لمعارك كبيرة مع الجيش الروسي خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس، بأن زيلينسكي اطلع على الأوضاع الميدانية في المنطقة.

وندد زيلينسكي في وقت سابق بما سمّاه الضربات الروسية «الدموية» لأوكرانيا ليلاً، باستخدام طائرات مسيرة، بالإضافة إلى الهجمات الصاروخية الجديدة وأعمال القصف.

وأعلن المكتب الإعلامي للجيش الأوكراني في كييف، أمس، مقتل 14 مدنياً على الأقل، وإصابة 24 آخرين، في هجمات روسية على أوكرانيا. وقال المكتب إن القصف وقع في 11 منطقة، معظمها على امتداد الخطوط الأمامية في شرق وجنوب البلاد.

وقُتل خمسة أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة روسية ليل الثلاثاء الأربعاء، استهدف مدرسة مهنية في منطقة كييف، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية أمس.

من جانبه، صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان جاجين، بأن أرتيوموفسك (باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.