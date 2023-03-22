إثيوبيا تشطب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من قائمة الإرهاب

شطب البرلمان الإثيوبي، اليوم الأربعاء، اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب السياسي المهيمن في منطقة تيجراي، من قائمة المنظمات الإرهابية في خطوة رئيسية نحو تشكيل حكومة محلية مؤقتة بعد حرب أهلية استمرت عامين.

وأُدرجت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي قادت المنطقة الشمالية إلى الحرب مع الحكومة الاتحادية في أواخر عام 2020، على قائمة الإرهاب في مايو 2021.

وانتهى الصراع بتوقيع هدنة في بريتوريا في نوفمبر الماضي بعد مقتل عشرات الآلاف وإجبار الملايين على ترك منازلهم.

وقال البرلمان الإثيوبي في بيان إن غالبية النواب وافقوا على شطب الجبهة من القائمة.

ويعد شطب اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من القائمة شرطاً أساسياً لمشاركة الجبهة في حكومة مؤقتة. ورشحت الجبهة المتحدث باسمها جيتاشو رضا، الأسبوع الماضي لرئاسة هذه الحكومة.

ولم يرد جيتاشو على الفور على طلب للتعليق اليوم الأربعاء.

وصوت ديسالين تشين، النائب عن حركة أمهرة الوطنية المعارضة برفض القرار متهما الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق السلام.

وقال لرويترز "حين يتعلق الأمر بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج فإن أيا منها لم يتحقق".

وأضاف تشاني "يجب على الحكومة الاتحادية أن تضمن للناس عدم شن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لحرب جديدة".

وقال أشبير ولدجيورجيس، البرلماني من الحزب الحاكم في إثيوبيا، إنه أيد القرار لخدمة مصالح البلاد.

وأضاف "رغم كل ما جرى، نحتاج، كمؤسسة سياسية، إلى اتخاذ قرار والمضي قدما. عندما صوتنا بنعم اليوم، لم ننس أبطالنا أبدا ولم نخنهم أبدا، بل وضعنا أساسا للإبقاء على إرثهم حيا".