روسيا ترى إفريقيا أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الإفريقية وستواصل ذلك.

وقال الرئيس الروسي في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني (روسيا - إفريقيا) في موسكو: «أؤكد أن بلادنا تعطي وستواصل إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الإفريقية». كما شدد على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.

وأضاف بوتين أن روسيا ستواصل مساعدة إفريقيا في الكهرباء، وتوسيع أنظمة الطاقة هناك.

ونوّه بوتين إلى أنه: «يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في إفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية»، وأشار إلى أن روسيا «تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية». وقال «روساتوم تقوم بالفعل ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الإفريقية». وأكد بوتين أنه مقتنع بأن إفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي. وقال: «إن دول إفريقيا تزيد باستمرار من ثقلها ودورها في الشؤون العالمية. إنها تؤكد نفسها بثقة متزايدة في السياسة والاقتصاد. نحن مقتنعون بأن إفريقيا ستصبح واحدة من قادة النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب».