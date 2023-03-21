تعهد أوروبي بتخصيص مليار يورو لإعادة إعمار تركيا بعد الزلزال

تعهدت المفوضية الأوروبية، أمس، تقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، و108 ملايين يورو (115 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لسورية، بعد زلزال 6 فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص في البلدين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل، أنّ «احتياجات الناجين هائلة، ويجب تلبيتها على الفور».

وقدّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خسائر تركيا جراء الزلزال «بنحو 104 مليارات دولار» (97 مليار يورو).

وقال في مداخلة عبر الفيديو خلال المؤتمر «من المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا الحجم وحدها، مهما كان وضعها الاقتصادي». وانتقدت وزارة الخارجية السورية، أمس، عقد مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سورية وتركيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، دون التنسيق مع الحكومة السورية.

وأودى الزلزال بحياة 50 ألفاً و96 شخصاً في تركيا، وفقاً لآخر تقرير رسمي، و6000 في سورية.

ودمّر الزلزال منازل ملايين الأشخاص في جنوب شرق تركيا وشمال سورية، حيث يعيش عدد كبير من اللاجئين أو النازحين بسبب النزاع السوري. وقدرت الأمم المتحدة تكلفة الإصلاحات العاجلة في سورية بـ14.8 مليار دولار.

وأفادت ألمانيا بأنها سترفع مساعداتها لضحايا الزلزال إلى 240 مليون يورو، في حين أعلنت فرنسا عن مساعدات إضافية بقيمة 12 مليوناً، لتُضاف إلى 30 مليوناً كانت خصصتها لتركيا وسورية.

ومنذ نحو أسبوعين، أعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أسفه لضعف الاستجابة لدعوة طارئة أطلقتها الأمم المتحدة في منتصف فبراير لجمع أكثر من مليار دولار لتركيا، ونحو 400 مليون دولار لسورية. ولم يُلبّ النداء من أجل تركيا حتى الآن سوى بنسبة 16% فقط.