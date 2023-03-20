بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر "مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني"، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري. ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى "الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.

وشدّد بايدن على وجوب أن يتمكّن مدير خطة الادخار من أن "يحمي مدّخرات جُنيت بشقّ النفس سواء أعجب ذلك النائبة مارجوري تايلور غرين أم لم يعجبها"، في إشارة إلى العضو الجمهورية في الكونغرس والتي تعد من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.

وكان الجمهوريون قد استغلوا غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير التشريع. وعلى الرغم من تمتع الديموقراطيين بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ إلا أن تغيُّب ثلاثة أعضاء وانضمام اثنين إلى الجمهوريين كان كافيا لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس.