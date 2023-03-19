محمد بن زايد: أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، الذي وصل إلى الإمارات، اليوم، بزيارة رسمية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سورية والمنطقة".