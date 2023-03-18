تركيا وأوكرانيا تعلنان تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود

تم تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بعد أن كان من المقرر أن ينتهي اليوم السبت وذلك بعد محادثات استمرت أيام توسطت فيها تركيا لتمديد الاتفاق.

وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو وتم تجديده لمدة 120 يوما أخرى في نوفمبر لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججها جزئيا حرب روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 وحصار الموانئ المطلة على البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة في غرب البلاد "كان من المقرر انتهاء اتفاق ممر الحبوب اليوم.

ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق".

ولم يحدد أردوغان ولا بيان الأمم المتحدة مدة التمديد المتفق عليه.

وكانت روسيا قد دعت إلى تمديد الاتفاق 60 يوما فقط أي نصف فترة التجديد السابقة بينما أصرت أوكرانيا على تمديده 120 يوما.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن الاتفاق مدد 120 يوما.

وكتب كوبراكوف على تويتر "تم تمديد اتفاق (مبادرة حبوب البحر الأسود) 120 يوما".

وأضاف "نشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمم المتحدة والرئيس أردوغان والوزير خلوصي أكار وزير الدفاع التركي وجميع شركائنا لالتزامهم بالاتفاقيات".

وقال بيان الأمم المتحدة إن الاتفاق سمح بتوريد 25 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية خلال أول فترتين له مما ساعد على خفض أسعار الغذاء العالمية واستقرار الأسواق.