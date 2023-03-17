رسالة من رئيس الدولة إلى رئيس وزراء جورجيا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية إلى دولة ايراكلي غاريبا شفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

سلم الرسالة وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إلى وزير خارجية جورجيا إليا دارشياشفيلي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة تبليسي على رأس وفد دولة الإمارات الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة.

وبحث الزيودي ووزير الخارجية الجورجي خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن العلاقات الإماراتية ـ الجورجية تشهد زخماً متزايداً، خاصة مع إعلان البلدين إنجازهما بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي ستطلق حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية وتوفر العديد من الفرص الواعدة لمجتمعي الأعمال في البلدين بالعديد من القطاعات.