الأسد يشترط خروج القوات التركية من سورية لعقد أي لقاء مع أردوغان

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سورية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها وسيلة إعلام روسية الخميس.

ونشرت التصريحات غداة لقاء الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين الساعي لإصلاح العلاقات بين إردوغان والأسد المنقطعة منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011.

وقال الأسد لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية إن "(أي اجتماع) يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية".

وأضاف الرئيس السوري أن على تركيا وقف دعم المجموعات المقاتلة المعارضة التي تسيطر على مناطق شمال سورية، وبعضها يلقى تدريبا ودعما من تركيا.

وتابع الأسد "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين إردوغان".

وأضاف متسائلا "عدا عن ذلك، ما هي قيمة اللقاء ولم نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سورية؟".

وأقام رجب طيب اردوغان وبشار الأسد علاقات ودية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد سنوات من الخلافات بين بلديهما.

لكن الحرب في سورية التي خلفت نحو 500 ألف قتيل وملايين النازحين، وتّرت العلاقات مجددا بين دمشق وأنقرة.

ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من إيران وروسيا وتركيا وسورية في موسكو هذا الأسبوع تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية هذه الدول، لكن

مصدرا بوزارة الخارجية التركية قال اليوم الخميس إن الاجتماع ، أرجئ لموعد لم يتحدد بعد.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد ذكر الأسبوع الماضي أن نواب وزراء خارجية الدول الأربع سيجتمعون هذا الأسبوع في موسكو قبل محادثات مقررة بين وزراء الخارجية في وقت لاحق بهدف حل الأزمة في سورية.