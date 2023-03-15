السلطة الفلسطينية تعلن مشاركتها في اجتماع خماسي يضم إسرائيل تستضيفه مصر

أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية خلال اجتماعه مع مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء، رسميا مشاركة السلطة في اجتماع خماسي يضم إسرائيل تستضيفه مصر يوم الأحد المقبل.

وسيضم الاجتماع المقرر في شرم الشيخ مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل على غرار الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير الماضي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية سيشارك في اجتماع شرم الشيخ عن إسرائيل نفس الوفد الذي شارك في اجتماع العقبة، ويترأسه مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، على أن يتم البحث في خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية قبل شهر رمضان .



وكان اجتماع العقبة انتهى بإعلان تفاهمات فلسطينية وإسرائيلية لتهدئة التوتر بين الجانبين من بينها وقف الإجراءات الأحادية الجانب، على أن يتم عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إنه اجتمع في رام الله مع الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو "تحضيرا للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد".

وذكر الشيخ أنه بحث مع المسؤول الأميركي "العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة".

من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ضرورة "الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".